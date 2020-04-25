Рене Фазель: Весной 2021 года мы узнаем, будут ли хоккеисты из НХЛ участвовать в Олимпийских играх Хоккеисты сильнейшей лиги мира пропустили Игры в Пхенчхане в 2018-м.

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель рассказал о ходе переговоров с НХЛ по поводу участия хоккеистов лиги в Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

«До начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, мы наладили очень хороший диалог по поводу возможного участия хоккеистов НХЛ в Олимпийских играх, – рассказал Фазель в интервью «РИА Новости». – Сейчас мы не знаем, каким будет следующий сезон в НХЛ, каким будет сезон в Европе. Мир сейчас сходит с ума. Сейчас никто не знает, будут ли игроки НХЛ представлены на Олимпиаде. Но я надеюсь, что как только мы дадим отпор коронавирусу, ситуация в целом поменяется. НХЛ – мощная профессиональная лига, посмотрим сколько денег потеряют они, какой ситуация будет в Китае.

Нынешняя ситуация дает возможность объединиться. Думаю, следующей весной мы узнаем, будут ли хоккеисты из НХЛ участвовать в Олимпийских играх».

Регулярный чемпионат НХЛ был 12 марта приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

ИИХФ отменила проведение чемпионата мира, который должен был пройти с 8 по 24 мая в швейцарских городах Цюрихе и Лозанне.