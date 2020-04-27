Зуб договорился о контракте с «Оттавой» Защитник Артем Зуб договорился о подписании соглашения с клубом НХЛ «Оттава Сенаторз».

Как сообщает The Athletic со ссылкой на собственные источники, сделка еще не завершена, и хоккеист еще может изменить свое решение, но, скорее всего, Зуб подпишет соглашение с «Сенаторз».

Отмечается, что сделку оформят не позднее первой недели мая. В минувшем сезоне КХЛ Зуб провел 58 матчей за СКА, набрав 22 (13+9) очка, а действующий контракт 24-летнего защитника рассчитан до 30 апреля 2020 года.