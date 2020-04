Малкин помог нуждающимся детям Питтсбурга купить еду и вещи

«Мы хотели сделать что-то, чтобы помочь семьям Питтсбурга. Мы знаем, что сейчас тяжелое время для всех, но мы не могли представить, каково сейчас госпитализированным детям. В то время как мы находимся в комфорте своих домов, другие вынуждены рассчитывать на щедрость других», - цитирует Малкина пресс-служба «Питтсбурга».

Напомним, что сезон в НХЛ был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Накануне стало известно, что руководство лиги и профсоюз игроков (NHLPA) активизировали переговоры о возможном возобновлении сезона.

The Ronald McDonald House of Pittsburgh had a wish list for pantry items.



Thanks to @emalkin71geno and his wife, Anna, the organization got everything on their list (and some board games too!)



