Малкин помог нуждающимся детям Питтсбурга купить еду и вещи - Советский спорт
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27 апреля 2020 21:29Хоккей

Малкин помог нуждающимся детям Питтсбурга купить еду и вещи

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и его супруга Анна сделали пожертвование, позволившее приобрести необходимые товары, еду и настольные игры для детей.

«Мы хотели сделать что-то, чтобы помочь семьям Питтсбурга. Мы знаем, что сейчас тяжелое время для всех, но мы не могли представить, каково сейчас госпитализированным детям. В то время как мы находимся в комфорте своих домов, другие вынуждены рассчитывать на щедрость других», - цитирует Малкина пресс-служба «Питтсбурга».

Напомним, что сезон в НХЛ был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Накануне стало известно, что руководство лиги и профсоюз игроков (NHLPA) активизировали переговоры о возможном возобновлении сезона.

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