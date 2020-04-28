Юрзинов покинет пост главного тренера «Трактора» Заслуженный тренер России возглавил челябинскую команду в ноябре прошлого года.

Официальный сайт ХК «Трактор» сообщил о том, что клуб не будет продлевать контракт с 55-летним главным тренером Владимиром Юрзиновым-младшим. Соглашение рассчитано до 30 апреля.

Владимир Владимирович возглавил челябинскую команду 3 ноября прошлого года, став преемником латвийского специалиста Петериса Скудры.

«Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/20 занял предпоследнее 11-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф.