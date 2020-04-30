Фисенко продлил контракт с «Ак Барсом»

Российский форвард Михаил Фисенко продолжит выступления за казанский «Ак Барс».
Сегодня, 30 апреля он продлил контракт с клубом на два года. Другие детали сделки не раскрываются.
В минувшем сезоне 29-летний нападающий провел матча и набрал 15 (7+8) очков при показателе полезности «+19».
До переезда в Казань хоккеист выступал за «Авангард», «Адмирал», а также «Амур», «Сибирь» и новокузнецкий «Металлург».
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