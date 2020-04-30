Фисенко продлил контракт с «Ак Барсом» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский форвард Михаил Фисенко продолжит выступления за казанский «Ак Барс».

Сегодня, 30 апреля он продлил контракт с клубом на два года. Другие детали сделки не раскрываются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный клуб «Ак Барс» (@hcakbars) 29 Апр 2020 в 10:31 PDT

В минувшем сезоне 29-летний нападающий провел матча и набрал 15 (7+8) очков при показателе полезности «+19».

До переезда в Казань хоккеист выступал за «Авангард», «Адмирал», а также «Амур», «Сибирь» и новокузнецкий «Металлург».