«Спартак» объявил об уходе Уланова Ранее сообщалось, что он возглавит «Барыс».

Российский специалист Игорь Уланов покинул пост ассистента главного тренера «Спартака».

«Хоккейный клуб «Спартак» благодарит Игоря Сергеевича за работу, профессиональное отношение к делу и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении москвичей.

Уланов, вернувшийся в команду в 2018 году, покинул ее по истечению срока контракта.

Добавим, что также специалист работал в ханты-мансийской «Югре», тольяттинской «Ладе» и екатеринбургском «Автомобилисте».