Цулыгин больше не главный тренер «Салавата Юлаева», но продолжит работу в тренерском штабе В прошлом сезоне клуб из Уфы прошел «Авангард» в первом раунде плей-офф.

Официальный сайт «Салавата Юлаева» сообщил о том, что Николай Цулыгин покинул должность главного тренера команды.

Сегодня 30 апреля закончился контракт 44-летнего специалиста. В ближайшее время уфимский клуб собирается назначить нового главного тренера, однако Цулыгин продолжит работу в «Салавате» и войдет в новый тренерский штаб.

В минувшем сезоне команда заняла шестое место в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф в шести матчах одолела «Авангард» (4:2). Во втором круге Кубка Гагарина «Салават» должен был сыграть с «Ак Барсом», однако сезон в КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

В первом сезоне под руководством Цулыгина уфимцы завоевали бронзовые медали. «Салават» в прошлом году дошел до финала конференции, но уступил все тому же «Авангарду» (2:4).