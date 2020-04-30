Афиногенов, Индрашис, Полыгалов, Апальков и Лямин покидают московское «Динамо»

Московское «Динамо» на своем официальном сайте объявило об уходе пятерых хоккеистов. 1 мая нападающие Микс Индрашис, Максим Афиногенов, Игорь Полыгалов, Даниил Апальков и защитник Кириллом Лямин станут неограниченно свободными агентами.
«Руководство клуба совместно с тренерским штабом приняло решение не продлевать соглашения с нападающими Миксом Индрашисом, Максимом Афиногеновым, Игорем Полыгаловым, Даниилом Апальковым, а также с защитником Кириллом Ляминым.
Клуб от лица болельщиков благодарит хоккеистов за честный труд и самоотверженную игру и желает удачи в дальнейшей карьере! С остальными игроками, чьи контракты истекают 30 апреля, переговоры о продолжении сотрудничества продолжаются», – сказано в заявлении клуба.
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