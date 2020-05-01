Десять хоккеистов, в том числе Войнов, покинули «Авангард» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Авангард» объявил об уходе некоторых хоккеистов.

В их числе оказались: вратарь Александр Судницин, защитники Алексей Бондарев, Вячеслав Войнов, Егор Мартынов, Коди Фрэнсон, а также нападающие Дмитрий Буйницкий, Роб Клинкхаммер, Брэндон Макмиллан, а также Валентин Пьянов и Алексей Терещенко.

Отмечается, что квалификационные предложения получили: вратари Георгий Дубровский и Денис Костин, защитник Александр Фигурин, а также нападающие Данила Ганин, Кирилл Казаков, Антон Ковалев, Максим Мизюрин и Алексей Прокопенко.

Добавим, что в минувшем сезоне КХЛ омский клуб занял третье место в таблице Восточной Конференции, а в первом раунде плей-офф уступил «Салавату Юлаеву» (2:4).