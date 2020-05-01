Артем Зуб: В «Оттаве» более подходящие условия для моего развития Российский защитник Артем Зуб рассказал, почему решил подписать контракт с «Оттавой».

- У меня были разные предложения, но мы на семейном совете решили остановиться на «Оттаве». На наш взгляд, там более подходящие условия для моего развития, - приводит слова Зуба пресс-служба НХЛ.

Ранее стало известно, что 24-летний защитник подписал однолетний контракт с «Сенаторз».