Артем Зуб: В «Оттаве» более подходящие условия для моего развития

- У меня были разные предложения, но мы на семейном совете решили остановиться на «Оттаве». На наш взгляд, там более подходящие условия для моего развития, - приводит слова Зуба пресс-служба НХЛ.
Ранее стало известно, что 24-летний защитник подписал однолетний контракт с «Сенаторз».
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