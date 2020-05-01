«Локомотив» подписал контракт с канадским голкипером «Локомотив» объявил о подписании соглашения с канадским голкипером Эдвардом Паскуале.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 29-летним вратарем рассчитан на два года.

Добавим, что в минувшем сезоне Паскуале провел 51 встречу за «Барыс», записав на свой счет три «сухих» матча.