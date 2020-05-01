Дэн Мильштейн: На финальном этапе Зуб выбрал три команды, но остановил свой выбор на «Оттаве» - Советский спорт
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01 мая 2020 17:47Хоккей

Дэн Мильштейн: На финальном этапе Зуб выбрал три команды, но остановил свой выбор на «Оттаве»

Дэн Мильштейн, представляющий интересы Артема Зуба, заявил, что у защитника сборной России были предложения от трех клубов НХЛ.

- До конца текущего чемпионата Артем ни с кем не встречался, в финальном этапе он выбрал три команды, после чего остановил выбор на «Оттаве», - цитирует Мильштейна «РИА Новости».

Ранее стало известно, что 24-летний игрок обороны, выступавший в минувшем сезоне за СКА, подписал однолетний контракт новичка с «Оттавой».

Отметим, что срок действующего соглашения защитника со СКА завершилось 30 апреля.

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