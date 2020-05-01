Гэри Беттмэн: Рассмотрим вариант старта следующего сезона НХЛ в ноябре или декабре Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн не исключил того, что следующий сезон начнется в ноябре или декабре 2020 года.

- Мы достаточно гибки относительно сроков начала. Едва ли возможно, чтобы следующий чемпионат мы начали в октябре, как обычно. Если это придется сделать в ноябре или декабре, мы эти варианты рассмотрим, - приводит слова Беттмэна пресс-служба лиги.

Ранее стало известно, что лига обсуждала с командами возможность старта следующего регулярного чемпионата в декабре 2020 года.