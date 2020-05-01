СКА подписал контракт с нападающим Галимовым ХК СКА официально объявил о подписании соглашения с форвардом Эмилем Галимовым.

Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, контракт с 27-летним хоккеистом рассчитан на два сезона.

Отмечается, что форвард будет выступать под 72 номером.

Добавим, что в минувшем сезоне Галимов выступал провел 51 встречу за «Ак Барс», записав на свой счет 25 (17+8) очков.