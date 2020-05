«Монреаль» подписал контракт с нападающим «Нефтехимика»

Как сообщает пресс-служба «Монреаля», срок соглашения с 22-летним форвардом составляет два года. Напомним, в КХЛ Хисамутдинов провел за «Нефтехимик» 41 матч, набрав 8 (3+5) очков. Хоккеист был выбран «Канадиенс» в шестом раунде драфта-2019 под общим 170-м номером.

The Canadiens agree to terms on a two-year, entry-level contract (2020-21 to 2021-22) with forward Arsen Khisamutdinov.#GoHabsGohttps://t.co/ihL3wXeufj