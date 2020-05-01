«Монреаль» подписал контракт с нападающим «Нефтехимика» Российский форвард Арсен Хисамутдинов подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс».

Как сообщает пресс-служба «Монреаля», срок соглашения с 22-летним форвардом составляет два года. Напомним, в КХЛ Хисамутдинов провел за «Нефтехимик» 41 матч, набрав 8 (3+5) очков. Хоккеист был выбран «Канадиенс» в шестом раунде драфта-2019 под общим 170-м номером.