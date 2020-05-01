Агент Жафярова: Дамир уезжает в НХЛ Российский нападающий Дамир Жафяров продолжит карьеру в клубе НХЛ.

«Жафяров уезжает в НХЛ. Клуб еще не определен», - цитирует ТАСС Шуми Бабаева, представляющего интересы 26-летнего форварда, в минувшем сезоне выступавшего за «Торпедо».

На счету Жафярова 405 матчей в Континентальной хоккейной лиге, в которых он набрал 151 (72+79) очко при показателе полезности «-11».