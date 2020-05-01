«Сочи» подписал двух нападающих сборной Швеции Нападающий сборной Швеции Маркус Нильссон заключил соглашение с ХК «Сочи».

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт со шведским нападающим рассчитан на один год. Предыдущим клубом Нильссона был «Ферьерстад», за который он выступал на протяжении четырех лет. В завершившемся сезоне 28-летний нападающий набрал 54 (12+42) очка в 50 матчах, став лучшим бомбардиром и ассистентом регулярного чемпионата Швеции.

Также сочинский клуб подписал двухлетнее соглашение с другим экс-форвардом «Ферьерстада» Линусом Юханссоном. В активе 27-летнего нападающего 28 (9+19) очков в 49 матчах минувшего сезона.