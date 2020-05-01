ЦСКА объявил о подписании контрактов с Шарыченковым и Локтионовым - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 мая 2020 22:04Хоккей

ЦСКА объявил о подписании контрактов с Шарыченковым и Локтионовым

Голкипер Александр Шарыченков и нападающий Андрей Локтионов подписали контракты с ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба армейцев, оба игрока заключили соглашение сроком на два года.

Отметим, что в завершившемся чемпионате 29-летний Локтионов набрал 13 (3+10) очков в 60 матчах за «Металлург», а Шарыченков в 27 матчах за «Нефтехимик» одержал восемь побед, три из которых «на ноль».

Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
ТЩК-3. Мы обожали Трусову, потом Косторную, но последнее слово осталось за Щербаковой Это третий материал, посвященный первому «взрослому» сезону вчерашних юниорок, ставших лучшими в России и мире. Сегодня очередь Анны Щербаковой. 22.04.2020 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Александр Тихонов: «Иностранный специалист» Королькевич разве что в Африке не работал Александр Тихонов: Думаю, Минспорта не будет больше финансировать СБР Александр Тихонов: На счету СБР ноль рублей, куча долгов - полная финансовая задница
Алена Леонова: Во время карантина распадаются семьи? Нам с мужем это точно не грозит Вице-чемпионка мира в одиночном фигурном катании Алена Леонова – о жизни в условиях карантина. 21.04.2020 08:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Помочь девушкам в ущерб себе. Зачем мужской теннисный Тур хочет объединиться с женским? Пока теннисный сезон остановлен до середины июля, возникла горячая тема – ATP и WTA могут объединиться. «Советский спорт» – о том, что это им принесет. 24.04.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Блин комом. Великие чемпионы, проигравшие дебютный бой (видео) Вспоминаем легендарных боксеров, которых не сломили поражения в дебютных поединках. 28.04.2020 21:00 Бокс Усачев Владислав
Пас Роналдиньо, удар, гол! 15 лет назад Месси впервые забил за «Барселону» (видео) 1 мая 2005 года Лионель Месси положил начало своему уникальному каталонскому голо-представлению, которое продолжалось бы и по сей день, если бы не коронавирус. 01.05.2020 12:00 Футбол Сергеев Иван
Новости
22:20 Хоккей «Металлург» переподписал соглашения с Кошечкиным и Дроновым
22:04 Хоккей ЦСКА объявил о подписании контрактов с Шарыченковым и Локтионовым
21:49 Футбол Тиаго Силва: Посвящаю чемпионство врачам и всем работникам здравоохранения
21:32 Хоккей «Сочи» подписал двух нападающих сборной Швеции
21:13 Футбол ПФЛ: Обстоятельства затрудняют возобновление соревнований
21:00 Бокс Эдди Хирн: Поединок Поветкин - Уайт пройдет без зрителей
20:39 Хоккей «Металлург» подписал двухлетнее соглашение с Кулеминым
20:26 Хоккей Агент Жафярова: Дамир уезжает в НХЛ
20:14 Хоккей Вишневский продлил контракт со «Спартаком»
19:58 Хоккей «Монреаль» подписал контракт с нападающим «Нефтехимика»
19:46 Хоккей «Локомотив» официально объявил о заключении контракта с защитником Охтамаа
19:31 Футбол Гарет Бэйл: Когда за тобой приходит один из самых больших клубов в мире, ты не можешь отказаться
19:12 Футбол Пол Инс: Мы не знаем, способен ли Сульшер вывести Санчо на новый уровень
18:56 Футбол Клубы АПЛ подтвердили намерение доиграть сезон-2019/20
18:39 Футбол Роман Павлюченко: Соглашусь, если пригласят в «Ротор» поработать с нападающими
18:28 Футбол Роман Павлюченко: «Ротор» достоин премьер-лиги
18:14 Хоккей СКА подписал контракт с нападающим Галимовым
18:00 Хоккей Гэри Беттмэн: Рассмотрим варианты старта следующего сезона НХЛ в ноябре или декабре
Living worms in the canned fish: that's how the Department of Education helped the low-income families
В Оренбургской области число заразившихся COVID-19 выросло до 794
«Мир не станет прежним». Готов ли бизнес Нижнего Тагила остаться на «удаленке»
«Счёт идёт на сотни». Губернатор Приморья обратился к жителям края
Контроль и вседозволенность в Башкирии: как заканчивается первый месяц самоизоляции
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика