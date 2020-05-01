ЦСКА объявил о подписании контрактов с Шарыченковым и Локтионовым Голкипер Александр Шарыченков и нападающий Андрей Локтионов подписали контракты с ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба армейцев, оба игрока заключили соглашение сроком на два года.

Отметим, что в завершившемся чемпионате 29-летний Локтионов набрал 13 (3+10) очков в 60 матчах за «Металлург», а Шарыченков в 27 матчах за «Нефтехимик» одержал восемь побед, три из которых «на ноль».