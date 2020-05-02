Артем Зуб: В Монреале и Торонто большое давление прессы. В Оттаве сейчас поспокойнее - Советский спорт
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02 мая 2020 09:10ХоккейГичунцев Артур

Артем Зуб: В Монреале и Торонто большое давление прессы. В Оттаве сейчас поспокойнее

Экс-игрок СКА подписал с канадским клубом однолетний контракт.

Российский защитник Артем Зуб прокомментировал свой переход в «Отааву».

«Я никогда раньше не был в Канаде. Знаю эту страну только по рассказам ребят. Что в Монреале и Торонто очень большое давление прессы и фанатов. В данном плане в Оттаве сейчас поспокойнее. При этом хоккей там любят не меньше. Каждый прохожий тебе объяснит, как играть и что делать на площадке.

Я считаю, подошел такой срок, что или сейчас надо ехать, или потом уже тяжелее получится. Видел, как уезжали ребята постарше – с женами, детьми, целыми семьями. Так ниже вероятность, что ты сразу освоишься в Северной Америке, войдешь в новую колею. Вот и возвращаются потом многие обратно. Все понятно, это обычная жизнь», – цитирует игрока пресс-служба НХЛ.

Добавим, что в минувшем сезоне КХЛ Зуб провел в составе СКА 58 матчей и набрал 22 (13+9) очка.

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