Источник: «Авангард» обменяет олимпийского чемпиона Широкова на форварда «Спартака» Хохлачева В минувшем сезоне нападающий красно-белых набрал 37 очков (16+21) в 62 матчах.

Клубы КХЛ «Авангард» и «Спартак» собираются произвести обмен. Красно-белые получат Сергея Широкова, а в омский клуб перейдет Александр Хохлачев.

Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на анонимный источник, близкий к ситуации.

26-летний Хохлачев в сезоне-2019/20 в сумме сыграл 62 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 37 очков (16+21) при показателе полезности -3. Его соглашение со «Спартаком» рассчитано до 30 апреля следующего года.

34-летний Широков в 44 матчах «регулярки» отметился 24 очками (10+14) при показатели полезности +6. Ранее Сергей играл под руководством нынешнего тренера красно-белых Олега Знарка в составе СКА и сборной России. Контракт олимпийского чемпиона Пхенчхана с «Авангардом» рассчитан до 2022 года.