Овечкин занял второе место в рейтинге лучших россиян в истории НХЛ

Рейтинг составил портал The Hockey Writers. Лучшим российским хоккеистом в истории НХЛ был признан Сергей Федоров, трижды выигрывавший Кубок Стенли в составе «Детройта». Лидер и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, недавно признанный сильнейшим левым нападающим, раположился на второй строчке. Тройку замкнул Александр Могильный. А вот как выглядит полный список:
1. Федоров
2. Овечкин
3. Могильный
4. Павел Буре
5. Павел Лацюк
6. Сергей Зубов
7. Евгений Малкин
8. Игорь Ларионов
9. Илья Ковальчук
10. Сергей Гончар
11. Сергей Бобровский
12. Алексей Жамнов
13. Алексей Ковалев
14. Николай Хабибулин
15. Никита Кучеров
16. Вячеслав Козлов
17. Алексей Яшин
18. Владимир Константинов
19. Евгений Набоков
20. Вячеслав Фетисов
21. Валерий Каменский
22. Владимир Тарасенко
23. Андрей Марков
24. Сергей Брылин
25. Сергей Немчинов
26. Евгений Кузнецов
27. Сергей Макаров
28. Дмитрий Юшкевич
29. Игорь Королев
30. Александр Радулов
31. Сергей Самсонов
32. Алексей Гусаров
33. Владимир Малахов
34. Алексей Житник
35. Виктор Козлов
36. Артемий Панарин
37. Александр Семин
38. Валерий Буре
39. Александр Карповцев
40. Андрей Коваленко
41. Максим Афиногенов
42. Олег Твердовский
43. Дмитрий Миронов
44. Александр Фролов
45. Борис Миронов
46. Данил Марков
47. Игорь Кравчук
48. Илья Брызгалов
49. Игорь Уланов
50. Юрий Хмылев
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