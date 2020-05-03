Олимпийский чемпион Широков перешел в «Спартак»

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 34-летний Широков набрал 22 (10+12) очка. До «Авангарда» он выступал за ЦСКА, «Ванкувер» и СКА. В составе сборной России опытный нападающий дважды становился чемпионом мира (2012, 2014) и выиграл золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Хохлачев в КХЛ-2019/20 набрал 32 (14+18) очка. До «Спартака» 26-летний нападающий защищал цвета «Бостона», СКА, а также команд юниорских и низших лиг Северной Америки. В составе молодежной сборной Хохлачев завоевал бронзу ЧМ-2012.