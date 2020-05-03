Александр Крылов: Для Хохлачева переход в «Авангард» также должен стать новым вызовом в карьере Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов высказался о переходе нападающего «Спартака» Александра Хохлачева.

«Для Хохлачева переход к нам должен стать новым вызовом в карьере. У него остается последний год контракта, так что ему точно есть что доказывать в играх за «Авангард», - приводит слова Крылова ТАСС.

Ранее стало известно, что »Спартак» выменял форварда Сергея Широкова у «Авангарда» на Хохлачева. В минувшем сезоне тот набрал 32 (14+18) очка. До «Спартака» 26-летний нападающий защищал цвета «Бостона», СКА, а также команд юниорских и низших лиг Северной Америки. В составе молодежной сборной Хохлачев завоевал бронзу ЧМ-2012.