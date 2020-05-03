Александр Крылов: Широков будет играть в Москве под руководством своего любимого тренера Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал обмен форварда Сергея Широкова на нападающего «Спартака» Александра Хохлачева.

«Широков останется в Москве, будет играть в хорошей команде под руководством своего любимого тренера Олега Знарка. Сергей всегда принимал новые вызовы, уверен, что этот шаг пойдет ему и его карьере только на пользу», - приводит слова Крылова ТАСС.

Добавим, что в минувшем регулярном чемпионате КХЛ 34-летний Широков набрал 22 (10+12) очка. До «Авангарда» он выступал за ЦСКА, «Ванкувер» и СКА. В составе сборной России нападающий дважды становился чемпионом мира (2012, 2014) и выиграл золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане.