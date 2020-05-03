Сергей Широков: Знарок умеет строить отличные команды Новичок «Спартака» Сергей Широков поделился мнением о главном тренере красно-белых Олеге Знарке.

«Тренер с большой буквы, человек, который всегда отвечает за свои слова. Знарок умеет строить отличные команды, поэтому его фигура сыграла огромную роль в моем переходе в «Спартак», - цитирует Широкова пресс-служба московского клуба.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 34-летний Широков набрал 22 (10+12) очка за «Авангард», который 3 мая отдал его «Спартаку» в обмен на Александра Хохлачева. До этого форвард выступал за ЦСКА, «Ванкувер» и СКА. В составе сборной России Широков дважды становился чемпионом мира (2012, 2014) и выиграл золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане.