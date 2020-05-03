В Америке составили рейтинг лучших российских легионеров НХЛ, Федоров опередил Овечкина Третье место досталось Александру Могильному.

Портал The Hockey Writers опубликовал список 50 лучших российских хоккеистов в истории Национальной хоккейной лиги.

Первое место досталось Сергею Федорову, который выиграл Кубок Стэнли в составе «Детройта» в 1997, 1998 и 2002 годах.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и лучший российский снайпер в истории лиги занял вторую строчку звездного списка.

На третьем месте Александр Могильный, обладатель Кубка Стэнли 2000 года в составе «Нью Джерси».

А вот как распределили остальные места :

4. Павел Буре

5. Павел Дацюк

6. Сергей Зубов

7. Евгений Малкин

8. Игорь Ларионов

9. Илья Ковальчук

10. Сергей Гончар

11. Сергей Бобровский

12. Алексей Жамнов

13. Алексей Ковалев

14. Николай Хабибулин

15. Никита Кучеров

16. Вячеслав Козлов

17. Алексей Яшин

18. Владимир Константинов

19. Евгений Набоков

20. Вячеслав Фетисов

21. Валерий Каменский

22. Владимир Тарасенко

23. Андрей Марков

24. Сергей Брылин

25. Сергей Немчинов

26. Евгений Кузнецов

27. Сергей Макаров

28. Дмитрий Юшкевич

29. Игорь Королев

30. Александр Радулов

31. Сергей Самсонов

32. Алексей Гусаров

33. Владимир Малахов

34. Алексей Житник

35. Виктор Козлов

36. Артемий Панарин

37. Александр Семин

38. Валерий Буре

39. Александр Карповцев

40. Андрей Коваленко

41. Максим Афиногенов

42. Олег Твердовский

43. Дмитрий Миронов

44. Александр Фролов

45. Борис Миронов

46. Данил Марков

47. Игорь Кравчук

48. Илья Брызгалов

49. Игорь Уланов

50. Юрий Хмылев