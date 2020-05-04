Александр Кожевников: Скабелка не один сезон проявлял себя как системный специалист - Советский спорт
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04 мая 2020 10:03ХоккейГичунцев Артур

Александр Кожевников: Скабелка не один сезон проявлял себя как системный специалист

До возвращения в Ярославль он тренировал казахстанский «Барыс».

Олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение «Локомотива» подписать контракт с белорусским специалистом Андреем Скабелкой.

«Опыта работы в КХЛ ему не занимать. Он не один сезон проявлял себя как системный специалист, знающий, чего хочет от команды, и понимающий, как этого добиться. И «Сибирь», и «Барыс» при нем отличались четкой организацией игры, дисциплиной и характером. А теперь он идет в не чужой для себя клуб. Скабелка – свой человек в Ярославле. Играл за команду, выигрывал с ней золото чемпионата. Его знает руководство клуба и любят болельщики.

Другое дело, что специфика работы в «Локомотиве» отличается от того, с чем Скабелка сталкивался в «Барысе». Там он имел в своем распоряжении качественных легионеров из Северной Америки с казахскими паспортами. А в Ярославле много местной молодежи, которую надо развивать и выводить на новый уровень. Раньше Скабелка не часто сталкивался с этим, поэтому неизвестно, как у него получится.

Не лишится ли Скабелка работы при первых же проблемах? Ну, у него хотя бы контракт заключен на три года. Это какая-никакая страховка. Я, конечно, не знаю деталей соглашения. Но если за увольнение причитается крупная неустойка, вряд ли «Локомотиву» будет выгодно быстро увольнять Скабелку при первых же проблемах. Хотя в Ярославле скоры на расправу», – цитируют Кожевникова «Известия».

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