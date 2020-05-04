Источник: СКА будет платить Галимову 40 млн рублей в год «Ак Барс» предлагал игроку 30 млн.

Российский форвард Эмиль Галимов покинул казанский «Ак Барс» и стал игроком СКА. Он подписал двухлетний контракт.

Как сообщает «Бизнес Online», питерский клуб будет платить нападающему 40 млн рублей в год.

В минувшем сезоне Галимов отыграл в составе «Ак Барса» 51 матч и набрал (17+8) очков. Стороны вели переговоры о продлении соглашения, но не смогли договориться из-за финансовых расхождений.

Добавим, что ранее Галимов выступал за «Нефтехимик» и «Локомотив».