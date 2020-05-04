Геноуэй и Протопович подписали контракты с «Автомобилистом» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Канадский защитник Чарльз Геноуэй продолжит карьеру в «Автомобилисте».

Сегодня, 4 мая он подписал трудовой контракт, рассчитанный на один сезон. Другие детали сделки не раскрываются.

Напомним, в минувшем сезоне канадец выступал за нижегородское «Торпедо». В его активе 66 матчей и 32 (7+25) очка.

Также в команду вернулся российский форвард Александр Протапович. Он подписал однолетний контракт.

Минувший сезон хоккеист начал в составе екатеринбургского клуба, однако, позже стал игроком рижского «Динамо», где провел 32 матча и набрал 17 (12+5) очков.