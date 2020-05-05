Форвард СКА Аалтонен продлил контракт с клубом Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Финский нападающий Миро Аалтонен продолжит выступления за питерский СКА.

Сегодня, 5 мая хоккеист подписал новое соглашение, рассчитанное до 30 апреля 2022 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный клуб СКА (@hcska) 5 Май 2020 в 1:14 PDT

Напомним, 26-летний форвард перешел в команду Алексея Кудашова по ходу минувшего сезона. Он играл за подмосковный «Витязь».

Добавим, что в его активе 45 матчей и 28 (11+17).