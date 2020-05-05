Форвард СКА Аалтонен продлил контракт с клубом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 мая 2020 12:26ХоккейГичунцев Артур

Форвард СКА Аалтонен продлил контракт с клубом

Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Финский нападающий Миро Аалтонен продолжит выступления за питерский СКА.

Сегодня, 5 мая хоккеист подписал новое соглашение, рассчитанное до 30 апреля 2022 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Хоккейный клуб СКА (@hcska)

Напомним, 26-летний форвард перешел в команду Алексея Кудашова по ходу минувшего сезона. Он играл за подмосковный «Витязь».

Добавим, что в его активе 45 матчей и 28 (11+17).

UFC 249. Какие бои турнира ни за что нельзя пропустить «Советский спорт» рассказывает о боях турнира UFC 249, которые пройдут в ночь с 9 на 10 мая в США. 01.05.2020 13:30 ММА Усачев Владислав
Алексей Олейник: Некрасиво рассуждать о проблемах в России, находясь в США Российский боец UFC подтвердил, что его бой с бразильцем Вердумом пройдет на турнире, который планируется провести 9 мая в Джексонвилле (США). 30.04.2020 13:00 ММА Усачев Владислав
НХЛ пора смириться с потерей миллиардов долларов: у лиги нет шанса возобновить хоккейный сезон Сегодня и вчера первое и второе лица НХЛ подтвердили то, что автор «Советского спорта» предрекал еще полтора месяца назад. 02.05.2020 22:30 Хоккей Славин Виталий
Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай
Помочь девушкам в ущерб себе. Зачем мужской теннисный Тур хочет объединиться с женским? Пока теннисный сезон остановлен до середины июля, возникла горячая тема – ATP и WTA могут объединиться. «Советский спорт» – о том, что это им принесет. 24.04.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
«Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев
Валиева на шаре и Щербакова-птица. 10 лучших постановок года  «Советский спорт» предлагает вам свою версию хит-парада самых ярких программ сезона-2019/20.  04.05.2020 16:37 Фигурное катание Тигай Лев
Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
Кокорин – Савину: Уверен, Дзюба заблокировал тебя не из-за меня Форвард «Сочи» Александр Кокорин третий раз за время пандемии пообщался с главным футбольным видеоблогером России Евгением Савиным. 04.05.2020 20:48 Футбол Григорьевская Юлия
И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег
Новости
13:34 Футбол СМИ: Чемпионат Германии возобновят 15 мая
13:15 Футбол Инс – о ситуации Погба: «МЮ» должен продать его, мы не хотим продолжения цирка
13:03 ММА UFC объявил о переносе турнира в Австралии
12:44 Футбол Роналду может пятый раз стать отцом
12:42 Футбол Роман Орещук: Алексей Миранчук – в шорт-листе «Барселоны»
12:26 Хоккей Форвард СКА Аалтонен продлил контракт с клубом
12:02 Футбол Геркус вспомнил о победе «Локомотива» в РПЛ: До сих пор мурашки по коже (видео)
11:53 ММА Президент UFC объяснил, почему сложно организовать реванш Нурмагомедов – Макгрегор
11:37 Футбол Андреас Гранквист: Переезжая в Краснодар, я не знал, чего ждать
11:16 Футбол Тренер «Аякса»: Мы не получали никаких предложений о трансфере Онаны
11:15 ММА Глава UFC заявил о баснословном богатстве Хабиба Нурмагомедова
10:56 Футбол Мостового и Карпина представили в образе «Битлз» (фото)
10:46 ММА Источник: UFC отменил турнир в Казахстане, где должен был драться Петр Ян
10:31 Футбол Русская жена бывшего итальянского легионера «Спартака»: Мое тело круче, чем до третьих родов
10:29 Хоккей Алексей Жамнов: «Спартак» стал сильнее, постараемся побороться за Кубок Гагарина
10:10 Баскетбол «Локомотив-Кубань» объявил имя лучшего игрока в сезоне-2019/20
09:47 Футбол Парти решил покинуть «Атлетико», он хочет перейти в «Арсенал»
09:32 ММА Джастин Гэтжи: У меня больше шансов попасть по подбородку Фергюсона, чем у Хабиба
09:15 Хоккей Экс-вратарь «Торпедо» Линдбек стал игроком «Йокерита»
09:00 Футбол Хави: Надеюсь, Неймар вернется в «Барселону»
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
В Омской области коронавирусом заразились еще 30 человек
В Белгородской области больше 500 человек заразились коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 100 человек
В Нижегородской области число заражений коронавирусом превысило 3 тысячи
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика