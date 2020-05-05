Куликов перешел в «Автомобилист» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский форвард Павел Куликов стал игроком «Автомобилиста».

Отмечается, что 28-летний нападающий подписал односторонний контракт, рассчитанный на два года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХК «Автомобилист» (@hcavtomobilist) 5 Май 2020 в 3:21 PDT

В минувшем сезоне хоккеист выступал за нижегородское «Торпедо». В его активе 66 матчей и 22 (7+15) очка.