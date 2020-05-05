Куликов перешел в «Автомобилист» - Советский спорт
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05 мая 2020 14:28ХоккейГичунцев Артур

Куликов перешел в «Автомобилист»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский форвард Павел Куликов стал игроком «Автомобилиста».

Отмечается, что 28-летний нападающий подписал односторонний контракт, рассчитанный на два года.

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Публикация от ХК «Автомобилист» (@hcavtomobilist)

В минувшем сезоне хоккеист выступал за нижегородское «Торпедо». В его активе 66 матчей и 22 (7+15) очка.

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