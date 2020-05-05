Источник: Лишь 12% игроков НХЛ считают, что сезон нужно завершить досрочно В Северной Америке провели опрос среди хоккеистов.

The Athletic провел голосование среди игроков Национальной хоккейной лиги о возможном завершении сезона-2019/20.

Журналисты опросили 57 хоккеистов из 22 клубов. 63,2% готовы доиграть часть регулярного чемпионата и Кубок Стэнли, 24,6% считают, что рестарт нужно провести сразу с матчей плей-офф, и лишь 12,3% опрошенных выступают за досрочное завершение сезона.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы в соревнованиях клубы успели провести от 68 до 71 матча.