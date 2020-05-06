Шредер перешел из «Торпедо» в «Йокерит»

Официальный сайт «Йокерита» сообщил о переходе 29-летнего американского форварда Джордана Шредера. Контракт рассчитан на два сезона.
Американец дебютировал в КХЛ в минувшем сезоне в составе «Торпедо». В составе нижегородского клуба Шредер набрал 41 очко (19+22) в 60 матчах регулярного чемпионата, а также забросил одну шайбу в четырех матчах серии первого раунда плей-офф против ЦСКА.
В прошлом Джордан выступал в НХЛ за «Ванкувер», «Миннесоту» и «Коламбус».
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