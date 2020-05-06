Андрей Скабелка: Совмещать посты в клубе и в сборной я больше не буду Новый главный тренер «Локомотива» не будет продолжать сотрудничество с национальной командой Казахстана.

Андрей Скабелка заявил, что прекратил работу со сборной Казахстана, расставшись с «Барысом». Также белорусский специалист отметил, что теперь не одобряет практику совмещения двух должностей.

«Останусь ли в сборной Казахстана? Нет, конечно, – отметил Скабелка в интервью «Прессболу». – Тренер «Барыса» автоматически получает сборную.

Хотел бы я когда-нибудь возглавить белорусскую сборную? Естественно, ведь это моя страна. Никогда не знаешь, что будет завтра. Даже в короткой перспективе сейчас непонятно, что происходит в мире. Единственное, совмещать посты в клубе и в сборной я больше не буду. Это большой объем работы. Везде надо заниматься на сто процентов.

Если ты работаешь в КХЛ, погружен в работу, в команду. Сборная идет параллельно, надо тоже быть погруженным. Всегда есть вероятность, что где-то не на сто процентов это будет. Сейчас в мире только Россия и Казахстан используют совмещение. Везде, во всех странах в клубах и сборных отдельные тренеры».

49-летний Скабелка два предыдущих сезона отработал в «Барысе» и дважды вывел клуб из Казахстана во второй раунд Кубка Гагарина, но при этом под его руководством сборная провалила отборочный турнира Олимпиады и не выступит в Пекине в 2022 году.

2 мая белорусский тренер подписал трехлетний контракт с ярославским «Локомотивом».