«Спартак» поздравил Старшинова с 80-летием: С днем рождения, Легенда! Знаменитый нападающий дважды становился олимпийским чемпионом и девять раз выигрывал чемпионат мира.

Хоккейный клуб «Спартак» на своем официальном сайте поздравил Вячеслава Старшинова с 80-м днем рождения.

Вот, что сказано в поздравлении красно-белых:

«Сегодня исполнилось 80 лет легендарному нападающему «Спартака» и сборной СССР, двукратному олимпийскому чемпиону, девятикратному чемпиону мира, трехкратному чемпиону СССР Вячеславу Ивановичу Старшинову. Хоккейный клуб «Спартак» от имени миллионов болельщиков сердечно поздравляет Вячеслава Старшинова с днем рождения. Желаем вам, уважаемый Вячеслав Иванович, крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, успехов во всех делах. Спасибо вам за ту радость, что дарили болельщикам своей игрой. Спасибо, что в каждом матче вы сражались на льду за родной «Спартак». Спасибо за то, что сделали имя клуба по-настоящему легендарным.

С днем рождения, Легенда!»

Старшинов выступал за «Спартак» с 1957 по 1972 годы, а с 1972-го по 1974-й работал старшим тренером команды. В качестве игрока Вячеслав Иванович помог красно-белым выиграть чемпионат СССР в 1962, 1967 и 1969 годах.