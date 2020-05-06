Вячеслав Старшинов: Трудно поверить, что «Спартак» станет чемпионом в ближайшее время, но я оптимист - Советский спорт
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06 мая 2020 11:24ХоккейШарафудинов Виктор

Вячеслав Старшинов: Трудно поверить, что «Спартак» станет чемпионом в ближайшее время, но я оптимист

Сегодня легендарному нападающему исполнилось 80 лет.

Двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпиона мира Вячеслав Старшинов поделился мнением о нынешней команде московского «Спартака».

«Конечно, по мере сил и возможностей слежу за «Спартаком», переживаю, – рассказал Старшинов в интервью ТАСС. – Бывают и взлеты, и падения. Такова спортивная жизнь, да и жизнь вообще.

Поверить в то, что «Спартак» в ближайшее время станет чемпионом, очень трудно, но хотелось бы. Я оптимист в душе. Думаю, что в нашей хоккейной спартаковской жизни еще будут светлые дни».

Старшинов выступал за «Спартак» с 1957 по 1972 годы, а с 1972-го по 1974-й работал старшим тренером команды. В качестве игрока Вячеслав Иванович помог красно-белым выиграть чемпионат СССР в 1962, 1967 и 1969 годах.

В четвертый и последний на данный момент раз «Спартак» становился чемпионом страны в 1976 году.

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