Вячеслав Старшинов: Трудно поверить, что «Спартак» станет чемпионом в ближайшее время, но я оптимист

Двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпиона мира Вячеслав Старшинов поделился мнением о нынешней команде московского «Спартака».
«Конечно, по мере сил и возможностей слежу за «Спартаком», переживаю, – рассказал Старшинов в интервью ТАСС. – Бывают и взлеты, и падения. Такова спортивная жизнь, да и жизнь вообще.
Поверить в то, что «Спартак» в ближайшее время станет чемпионом, очень трудно, но хотелось бы. Я оптимист в душе. Думаю, что в нашей хоккейной спартаковской жизни еще будут светлые дни».
Старшинов выступал за «Спартак» с 1957 по 1972 годы, а с 1972-го по 1974-й работал старшим тренером команды. В качестве игрока Вячеслав Иванович помог красно-белым выиграть чемпионат СССР в 1962, 1967 и 1969 годах.
В четвертый и последний на данный момент раз «Спартак» становился чемпионом страны в 1976 году.
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