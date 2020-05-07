Антипин перешел из «Металлурга» в СКА 27-летний защитник не договорился с магнитогорским клубом о новом контракте.

Официальный сайт СКА сообщил о том, что клуб из Санкт-Петербурга заключил соглашение с защитником Виктором Антипиным, который ранее выступал за магнитогорский «Металлург».

Контракт рассчитан на два сезона.

С 2012 года по настоящее время Антипин играл за «Металлург» с перерывом на один сезон, проведенный в клубе НХЛ «Баффало Сейбрз» (2017/18).

Виктор дважды помог магнитогорской команде выиграть Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах. Всего на его счету 471 матч и 184 очка (69+115) в КХЛ. В минувшем сезоне Антипин провел 60 встреч в регулярном чемпионате и отметился 19 очками (5+14) при показателе полезности -4, а также провел 5 игр в плей-офф.

Защитник не договорился с «Металлургом» о новом контракте и 1 мая стал свободным агентом.