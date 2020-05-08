«Спартак» вернул Козловского и продлил контракт с Никишиным Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский защитник Юрий Козловский вернулся в московский «Спартак».

Сегодня, 8 мая он подписал двусторонний контракт сроком на один сезон.

Последние два года хоккеист выступал за «Адмирал». Всего в КХЛ он провел 127 матчей и набрал 12 (2+10) очков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХК Спартак | HC Spartak Moscow (@spartak_hc) 8 Май 2020 в 10:56 PDT

Также сообщается, что «Спартак» продлил соглашение с защитником Александром Никишиным. Его контракт носит двусторонний характер и действует до 2023 года.

В минувшем сезоне 18-летний игрок провел в составе красно-белых 32 матча, набрав 4 (0+4) очка при показателе полезности «-2».