«Спартак» вернул Козловского и продлил контракт с Никишиным - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 мая 2020 21:55ХоккейГичунцев Артур

«Спартак» вернул Козловского и продлил контракт с Никишиным

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский защитник Юрий Козловский вернулся в московский «Спартак».

Сегодня, 8 мая он подписал двусторонний контракт сроком на один сезон.

Последние два года хоккеист выступал за «Адмирал». Всего в КХЛ он провел 127 матчей и набрал 12 (2+10) очков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ХК Спартак | HC Spartak Moscow (@spartak_hc)

Также сообщается, что «Спартак» продлил соглашение с защитником Александром Никишиным. Его контракт носит двусторонний характер и действует до 2023 года.

В минувшем сезоне 18-летний игрок провел в составе красно-белых 32 матча, набрав 4 (0+4) очка при показателе полезности «-2».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ХК Спартак | HC Spartak Moscow (@spartak_hc)

Валиева на шаре и Щербакова-птица. 10 лучших постановок года  «Советский спорт» предлагает вам свою версию хит-парада самых ярких программ сезона-2019/20.  04.05.2020 16:30 Фигурное катание Тигай Лев
Алексей Олейник: Некрасиво рассуждать о проблемах в России, находясь в США Российский боец UFC подтвердил, что его бой с бразильцем Вердумом пройдет на турнире, который планируется провести 9 мая в Джексонвилле (США). 30.04.2020 13:00 ММА Усачев Владислав
Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:04 Теннис Григорьевская Юлия
Бой Федора Емельяненко в России перенесен. Главное в ММА за неделю «Советский спорт» рассказывает о главных событиях в мире ММА за прошедшую неделю. 04.05.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Глава UFC – о ситуации Нурмагомедова: Ошиблись все, в том числе и я Шлеменко – о поединке Фергюсон – Гэтжи: Бой получится на загляденье Макгрегор может провести бой в июле
Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 08.05.2020 17:33 Теннис Мысин Николай
UFC 249. Какие бои турнира ни за что нельзя пропустить «Советский спорт» рассказывает о боях турнира UFC 249, которые пройдут в ночь с 9 на 10 мая в США. 01.05.2020 13:30 ММА Усачев Владислав
Что русскому хорошо, то немцу… Как в Германии 16 мая начнут играть в футбол Меньше полутора недель остается до возобновления первого из европейских топ-чемпионатов – немецкой бундеслиги. Рассказываем, как это будет. 07.05.2020 18:40 Футбол Зибрак Артем
Дмитрий Селюк: Не знаю, посадят ли Кикнадзе, но от футбола его могут отстранить пожизненно Известный футбольный агент прокомментировал свое обращение в Генпрокуратуру по факту смерти 22-летнего футболиста фарм-клуба «Локо» Иннокентия Самохвалова. 08.05.2020 16:32 Футбол Григорьевская Юлия
Змеи, вампиры, ракеты – и чемпион-сюрприз. Топ-5 лучших постановок года Во второй половине хит-парада программ сезона-2019/20 преобладают чемпионы крупных международных турниров. Однако победу мы все-таки отдали не им. 06.05.2020 00:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
22:18 ММА Глава UFC – о ситуации Нурмагомедова: Ошиблись все, в том числе и я
21:55 Хоккей «Спартак» вернул Козловского и продлил контракт с Никишиным
21:34 ММА Фергюсон и Гэтжи провели битву взглядов (видео)
21:19 Бокс Майк Тайсон: Ломаченко – настоящий зверь
21:01 Футбол Форвард «Реала» Йович сломал ногу
20:37 Хоккей Романов – о переходе в «Монреаль»: Еду туда доказывать, что могу выступать в основе
20:18 Футбол Защитник «Атлетико» Лоди заразился коронавирусом
19:58 Футбол «Футбол вернулся». «Барселона» показала первую тренировку после длительной паузы (видео)
19:43 Хоккей Двукратный чемпион мира Линдберг стал игроком московского «Динамо»
19:25 ММА Шлеменко – о поединке Фергюсон – Гэтжи: Бой получится на загляденье
19:10 Хоккей Экс-форвард «Спартака» Галимов перебрался в «Сочи»
18:51 Футбол «Сельта» Смолова возобновит тренировки 11 мая
18:32 Хоккей «Сочи» заключил контракт с нападающим Падакиным
18:16 Хоккей «Металлург» объявил о переходе финского форварда Песонена
17:54 Футбол Суарес опубликовал фотографии с тренировки «Барселоны»
17:35 Хоккей Силаев стал игроком ЦСКА
17:19 ММА Макгрегор может провести бой в июле
16:58 Хоккей «Авангард» подписал контракты с Толчинским и Шарипзяновым
16:41 ММА Фергюсон и Гэтжи сделали вес перед боем на турнире UFC 249 (видео)
16:22 Хоккей Романов перешел в «Монреаль»
101-летнего фронтовика поздравили прямо у подъезда его дома
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Закрытые двери и дома без адреса: как работают врачи скорой помощи в Белгороде
Ставропольские медики получат страховые выплаты при заболевании коронавирусом
Шалабаев: Аварийные бригады в праздники будут усиленно чистить ливневки
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика