Овечкин и Семин вошли в лучшую тройку «Вашингтона» всех времен

В 2007 - 2009 годах тройка Овечкин, Семин и Бэкстрем набрали вместе 571 очко. Овечкин и Бкэстрем до сих пор защищают цвета «Вашингтона». А вот Семин в 2015-м вернулся в КХЛ. В сезоне-2019/20 он набрал 38 очков в 50 матчах за «Витязь».

Лучшее атакующее трио «Вашингтона» определило издание ESPN. Ранее оно назвало звено Вячеслав Козлов - Игорь Ларионов - Сергей Федоров сильнейшим в истории «Детройта».