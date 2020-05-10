Бакош подписал двухлетний контракт со «Спартаком» - Советский спорт
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10 мая 2020 14:55Хоккей

Бакош подписал двухлетний контракт со «Спартаком»

Словацкий форвард Мартин Бакош подписал контракт со «Спартаком».

Как сообщает пресс-служба красно-белых, соглашение рассчитано на два года.

Отметим, что 29-летний Бакош в минувшем сезоне с 42 (19+23) очками стал лучшим бомбардиром и снайпером «Адмирала».

Ранее нападающий выступал в КХЛ за «Сочи», «Слован» и «Куньлунь Ред Стар».

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