Борис Майоров о символической сборной России от ИИХФ: Таких составов можем набрать несколько штук

Заслуженный мастер спорта СССР Борис Майоров прокомментировал состав символической сборной России всех времен, составленный Международной федерацией хоккея на льду.
Напомним, что ИИХФ выбрала вратаря Владислава Третьяка, защитников Александра Рагулина и Вячеслава Фетисова, а также нападающих Всеволода Боброва, Валерия Харламова и Евгения Малкина.
«Ни одна фамилия из этого списка удивить не может, – рассказал Майоров в интервью «Матч ТВ». – Тут все люди абсолютно достойные. Другое дело, я понимаю, как трудно ИИХФ было выбрать шесть игроков из великого многообразия наших великих хоккеистов. Пожалуй, только Третьяк не вызывает сомнений. А на место любого другого можно найти двух-трех, а то и больше не менее замечательных мастеров.
Особенно это касается нападающих. Видимо, поэтому ИИХФ и выбрала двух левых крайних – Харламова и Боброва. Ну а что, у нас правых крайних не было? Да тот же Костя Локтев, Юра Крылов или Владимир Викулов... Просто их фамилии не так раскручены в СМИ.
Немного странно смотрится Малкин среди игроков советского прошлого. Сразу возникает вопрос – а куда тогда девать Овечкина? Почему его нет? Но если присмотреться внимательно к варианту ИИХФ, видно, что игроков старались брать намеренно из разных времен. Начиная с первопроходца Всеволода Боброва и заканчивая выступающим ныне Малкина.
Вот мое поколение 60-х, когда мы выиграли девять раз подряд чемпионат мира, представляет Александр Палыч Рагулин. Великий защитник! Но даже когда речь идет о нем, у меня сразу возникает мысль – а как же Николай Сологубов?
Вообще все эти символические сборные – очень условные. Я к ним отношусь скептически. Мы таких составов можем запросто набрать несколько штук. И все будут выглядеть очень внушительно».
Майоров выиграл золотые медали на Олимпийских играх 1964 и 1968 годов, а с 1963-го по 1968-й шесть раз подряд помог сборной СССР побеждать на чемпионатах мира.