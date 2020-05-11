Ржига подпишет двухлетний контракт с «Барысом» Об этом сообщает Meta-Ratings.kz.

Чешский специалист Милош Ржига станет новым главным тренером казахстанского «Барыса».

Согласно источнику, стороны уже согласовали условия контракта, который будет рассчитан до 2022 года.

При этом отмечается, что руководство «Барыса» продолжает контактировать с другими тренерами, чтобы иметь запасной вариант в случае неудачи по приглашению Ржиги.

Напомним, в начале мая он покинул должность главного тренера сборной Чехии. На чемпионате мира 2019 года команда под его руководством пробилась в полуфинал, а в матче за третье место уступила сборной России.

Добавим, что он уже имеет опыт работы в КХЛ – Ржига тренировал питерский СКА и омский «Авангард».