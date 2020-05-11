Ржига подпишет двухлетний контракт с «Барысом»

Чешский специалист Милош Ржига станет новым главным тренером казахстанского «Барыса».
Согласно источнику, стороны уже согласовали условия контракта, который будет рассчитан до 2022 года.
При этом отмечается, что руководство «Барыса» продолжает контактировать с другими тренерами, чтобы иметь запасной вариант в случае неудачи по приглашению Ржиги.
Напомним, в начале мая он покинул должность главного тренера сборной Чехии. На чемпионате мира 2019 года команда под его руководством пробилась в полуфинал, а в матче за третье место уступила сборной России.
Добавим, что он уже имеет опыт работы в КХЛ – Ржига тренировал питерский СКА и омский «Авангард».
Трусова уходит от Тутберизде. Зачем ей это надо и что это значит? Сенсация: рекордсменка мира и лидер женского катания по четверным прыжкам Александра Трусова покидает школу Этери Тутберидзе и переходит к другому тренеру – Евгению Плющенко. 06.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия Уход Трусовой от Тутберидзе – победа Волкова, а не Плющенко 15-летняя Александра Трусова перешла в команду Евгения Плющенко. Однако работать на льду с ней будут другие люди. 07.05.2020 16:00 Фигурное катание Сергеев Иван ИИХФ, а слабо прокатить Гретцки так, как ты это сделала с Фирсовым? Очередная горячая колонка обозревателя «Советского спорта» Виталия Славина. 08.05.2020 22:00 Хоккей Славин Виталий Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев «Сольется ли наш Орел и с этого боя?» Фанаты обсуждают чудо-победу Гэтжи, который вышел на Хабиба Джастин Гэтжи восхитил большинство поклонников смешанных единоборств в бою против Тони Фергюсона в рамках UFC 249. 10.05.2020 10:10 ММА Сергеев Иван Помочь девушкам в ущерб себе. Зачем мужской теннисный Тур хочет объединиться с женским? Пока теннисный сезон остановлен до середины июля, возникла горячая тема – ATP и WTA могут объединиться. «Советский спорт» – о том, что это им принесет. 24.04.2020 18:00 Теннис Мысин Николай О рестарте РПЛ объявят 15 мая, Ла Лига и АПЛ намечены на 12 июня, от Тутберидзе снова ушел фигурист В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 11.05.2020 08:11 Футбол Кузнецов Дмитрий Сергей Харитонов: Гэтжи разделал Фергюсона как второклашку, но против Хабиба шансов у него – ноль Известный российский мастер смешанных единоборств прокомментировал сенсационный исход главного поединка UFC 249. 10.05.2020 12:25 ММА Григорьевская Юлия