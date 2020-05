Яшин и Волченков вошли в символическую сборную лучших игроков в истории «Оттавы»

Россияне Алексей Яшин и Антон Волченков включены в список лучших хоккеистов в истории «Оттавы» по версии издания TSN.

Яшин оказался в третьем звене нападения с Шоном Макичерном и Марком Стоуном. Что касается Волченкова, то защитник составил компанию Уэйду Реддену, Кингу Клэнси, Крису Филлипсу, Эрику Карлссону и Здено Харе.

ICYMI, the #AllTime7 Project, naming the all-time teams for each 🇨🇦 #NHL club...



Separated by nearly six full decades, the original & modern day Ottawa Senators are reunited here: https://t.co/peqbjqiFTh



Debate away with our #TSNHockey Director of Scouting @CraigJButton... pic.twitter.com/u6LsprYRiz