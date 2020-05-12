Яшин и Волченков вошли в символическую сборную лучших игроков в истории «Оттавы» Яшин был задрафтован клубом в 1992 году, а Волченков – через восемь лет.

Россияне Алексей Яшин и Антон Волченков включены в список лучших хоккеистов в истории «Оттавы» по версии издания TSN.

Яшин оказался в третьем звене нападения с Шоном Макичерном и Марком Стоуном. Что касается Волченкова, то защитник составил компанию Уэйду Реддену, Кингу Клэнси, Крису Филлипсу, Эрику Карлссону и Здено Харе.

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Separated by nearly six full decades, the original & modern day Ottawa Senators are reunited here: https://t.co/peqbjqiFTh



Debate away with our #TSNHockey Director of Scouting @CraigJButton... pic.twitter.com/u6LsprYRiz — TSN Hockey (@TSNHockey) May 6, 2020

Напомним, Яшин выступал за канадский клуб с 1993 по 2001 год. На его счету 504 матча и 491 (218+273) очко. В активе Волченкова 428 матчей и 94 (16+78) очка. Он выступал за «Сенаторз» с 2002 по 2010 год.