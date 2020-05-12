Александр Бурмистров: Спортсмены не виноваты, что нам столько платят, не надо открывать зарплаты Форварда «Ак Барса» считает, что болельщикам не нужно знать о суммах контрактов хоккеистов.

Александр Бурмистров выступает против того, чтобы СМИ публиковали информацию о зарплатах игроков КХЛ, а также считает, что не нужно ограничивать расходы на профессиональный спорт.

«Думаю, что не надо открывать зарплаты, – заявил Бурмистров в интервью «БИЗНЕС Online. – Эта информация людям не нужна. Болельщики приходят на хоккей, получают удовольствие от игры, а кто сколько зарабатывает…

Мы же не знаем, сколько получают юристы и банкиры. Почему кто-то должен знать наши зарплаты?

Не мы задали такой денежный баланс. Спортсмены не виноваты, что нам столько платят. Мы зарабатываем собственным здоровьем. Сложно и пробиться на высший уровень.

Посмотрите, сколько ребят заканчивают карьеры во вторых командах. Что они делают потом? В основном тренируют, потому что знали только хоккей и ничему другому не могли уделить внимание».

Чемпион мира 2014 года Бурмистров вернулся в «Ак Барс» после двух сезонов в «Салавате Юлаеве». В регулярном чемпионате-2019/20 28-летний нападающий набрал 18 очков (6+12) в 58 матчах.