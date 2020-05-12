Источник: «Барыс» не ведет переговоров с Ржигой, команду может возглавить Михайлис Клуб из Нур-Султана ищет нового тренера после ухода Андрея Скабелки в «Локомотив».

Новым тренером «Барыса» может стать Юрий Майхлис, который в данный момент работает с казахстанским клубом «Номад», выступающим в ВХЛ.

Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», утверждая, что бывший главный тренер сборной Чехии Милог Ржига на самом деле никогда не вел переговоров с «Барысом»:

«Ржига, подтверждая переговоры с клубом из Нур-Султана в общении с прессой, ведет двойную игру и раскачивает другие команды, чтобы показать заинтересованность к себе».

Стоит отметить, что «Номад» является фарм-клубом «Барыса». Михайлис работает с командой с 2014 года. Его сын Никита выступает в КХЛ за клуб из Нур-Султана.