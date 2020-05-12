Источник: «Барыс» не ведет переговоров с Ржигой, команду может возглавить Михайлис

Новым тренером «Барыса» может стать Юрий Майхлис, который в данный момент работает с казахстанским клубом «Номад», выступающим в ВХЛ.
Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», утверждая, что бывший главный тренер сборной Чехии Милог Ржига на самом деле никогда не вел переговоров с «Барысом»:
«Ржига, подтверждая переговоры с клубом из Нур-Султана в общении с прессой, ведет двойную игру и раскачивает другие команды, чтобы показать заинтересованность к себе».
Стоит отметить, что «Номад» является фарм-клубом «Барыса». Михайлис работает с командой с 2014 года. Его сын Никита выступает в КХЛ за клуб из Нур-Султана.
«Реал», «Ливерпуль» и «МЮ» отказались от футболистов на четверть миллиарда евро Финансовый кризис, вызванный коронавирусом, заставляет суперклубы меньше тратить и рассчитывать на обмены. Представляем обзор трансферных слухов. 12.05.2020 11:00 Футбол Зибрак Артем Дмитрий Селюк: Новости о Миранчуке в «Барселоне» – фейк. По стилю ему подходит «Севилья» Проживающий в Каталонии футбольный агент прокомментировал сенсационную новость – о том, что президент «Барсы» Бартомеу одобрил переход Алексея Миранчука. 12.05.2020 19:30 Футбол Григорьевская Юлия Плющенко идет ва-банк. Почему он рискует больше, чем Трусова? Продолжаем тему перехода «королевы четверных» Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к новому тренеру Евгению Плющенко. 10.05.2020 18:00 Фигурное катание Тигай Лев «Сольется ли наш Орел и с этого боя?» Фанаты обсуждают чудо-победу Гэтжи, который вышел на Хабиба Джастин Гэтжи восхитил большинство поклонников смешанных единоборств в бою против Тони Фергюсона в рамках UFC 249. 10.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван Сергей Харитонов: Гэтжи разделал Фергюсона как второклашку, но против Хабиба шансов у него – ноль Известный российский мастер смешанных единоборств прокомментировал сенсационный исход главного поединка UFC 249. 10.05.2020 12:30 ММА Григорьевская Юлия Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия Иногда они возвращаются. Краткий справочник по рестарту футбольных чемпионатов в Европе Футбольная жизнь в Старом Свете постепенно оживает. Мы собрали последнюю информацию о планах лиг по возобновлению своих турниров. 11.05.2020 21:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег Самая громкая кража XX века. После которой Тарасов увел команду со льда 11 мая 1969 года. В дерби ЦСКА – «Спартак» решалась судьба золотых медалей. 11.05.2020 17:00 Хоккей Домрачев Владислав