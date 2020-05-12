СКА и Кемппайнен заключили новое соглашение Финский нападающий остается в Санкт-Петербурге еще на один сезон.

Официальный сайт СКА сообщил о заключении нового контракта с 32-летним финским форвардом Йонасом Кемппайненом. Соглашение рассчитано до 30 апреля следующего года. Бывший хоккеист «Бостона», «Сибири» и «Салавата Юлаева» перешел в СКА в прошлом году. В сезоне-2019/20 Кемппайнен набрал 16 очков (8+8) в 60 матчах.