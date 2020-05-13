Ибрагимов подписал контракт с «Сан-Хосе»

- Мы уверены, что его скорость, бросок и отношение к работе принесут пользу нашей организации, - прокомментировал подписание контракта генеральный менеджер «Шаркс» Дуг Уилсон.
Добавим, что в минувшем сезоне 19-летний форвард провел 35 матчей за команду ВХЛ «СКА-Нева», записав на свой счет 13 (5+8) очков.
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