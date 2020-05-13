ИИХФ назвала состав символической сборной Германии всех времен 24-летний форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оказался в центре нападения.

Международная федерация хоккея на льду на своем официальном сайте представила состав символической сборной Германии всех времен.

Вратарь: Олаф Колциг (годы карьеры 1989-2009).

Защитники: Уве Крупп (1982-2003), Кристиан Эрхофф (1999-2018).

Форварды: Эрик Кюнхакль (1968-1989), Леон Драйзайтль (с 2014 по настоящее время) и Марко Штурм (1997-2013).

Лучшие достижения немецкой сборной – серебро Олимпиады 2018 года в Пхенчхане, бронза Лейк-Плесида (1932) и Иннсбрука (1976), а также серебряные медали чемпионатов мира 1930 и 1953 годов и третье место на ЧМ-1934.

Стоит отметить, что бывший игрок «Сан-Хосе» и «Бостона» Марко Штурм в данный момент работает генеральным менеджером немецкой сборной.