Гэри Беттмэн: Если мы сделаем правильные вещи, то сможем доиграть сезон НХЛ - Советский спорт
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13 мая 2020 19:54ХоккейШарафудинов Виктор

Гэри Беттмэн: Если мы сделаем правильные вещи, то сможем доиграть сезон НХЛ

Комиссионер лиги еще раз подчеркнул, что не рассматривает возможность досрочного завершения сезона.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн еще раз подтвердил намерение лиги доиграть сезон несмотря на пандемию коронавируса.

«Штаты и города постепенно возобновляют активность, – заявил Беттмэн в интервью телеканалу TSN. – Думаю, если мы сделаем правильные вещи, то сможем доиграть сезон. Мы хотели бы, чтобы сезон-2019/20 был доигран. Все должно быть справедливо и прозрачно. Если нужно играть летом и немного изменить формат, мы примем такое решение. В данный момент я не думаю о возможности отменить оставшуюся часть сезона».

Ранее в североамериканской прессе сообщали, что НХЛ обсуждает с профсоюзом игроков возможности проведения плей-офф с участием 24 команд, а не 16.

Регулярный чемпионат был приостановлен 12 марта.

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