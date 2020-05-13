Гэри Беттмэн: Если мы сделаем правильные вещи, то сможем доиграть сезон НХЛ

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн еще раз подтвердил намерение лиги доиграть сезон несмотря на пандемию коронавируса.
«Штаты и города постепенно возобновляют активность, – заявил Беттмэн в интервью телеканалу TSN. – Думаю, если мы сделаем правильные вещи, то сможем доиграть сезон. Мы хотели бы, чтобы сезон-2019/20 был доигран. Все должно быть справедливо и прозрачно. Если нужно играть летом и немного изменить формат, мы примем такое решение. В данный момент я не думаю о возможности отменить оставшуюся часть сезона».
Ранее в североамериканской прессе сообщали, что НХЛ обсуждает с профсоюзом игроков возможности проведения плей-офф с участием 24 команд, а не 16.
Регулярный чемпионат был приостановлен 12 марта.
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