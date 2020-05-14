Источник: Секач отказался идти на понижение зарплаты и может покинуть ЦСКА Об этом сообщает «Бизнес Online».

Форвард ЦСКА Иржи Секач получил предложение о подписании нового контракта. Согласно источнику, московский клуб хочет понизить зарплату игроку в два раза.

Отмечается, что нападающий входит в число самых высокооплачиваемых хоккеистов команды. Его оклад за сезон составляет 100 млн рублей. Больше получали только нападающие Максим Шалунов (120 млн рублей) и Михаил Григоренко (110).

Также сообщается, что подобной вариант не устроил Секача и он может покинуть красно-синих.

Напомним, форвард перебрался в ЦСКА в 2019 году из казанского «Ак Барса». В минувшем сезоне он провел 45 матчей и набрал 25 (12+13) очков.